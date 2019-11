Tres muertos y cinco desaparecidos por los incendios en Australia

Tres personas han muerto y cinco permanecen desaparecidas por los incendios forestales que se registran en el este de Australia, informaron este sábado fuentes oficiales.



Cerca de unas treinta personas han resultado heridas y alrededor de 150 viviendas quedaron destruidas por las llamas, apuntó el Servicio de Bomberos de Nueva Gales del Sur, sureste de Australia, cuya capital de estado es Sídney.



Dos víctimas mortales fueron halladas cerca de la población de Glen Innes, a unos 550 kilómetros al norte de Sídney, unas de ellas en el interior de un vehículo, mientras que la otra -una mujer de 69 años- pereció por heridas en el hospital.



La Policía de Nueva Gales del Sur informó de un tercer muerto, sin indicar si es una de las personas que permanecían desaparecidas, en el interior de un edificio en la población de Johns River, a unos 200 kilómetros al norte de Sídney.





KANGAWALLA FIRE: flames are moving fast, we only stopped for a minute at most but in that time it reached the road.

The area is remote and the roads twist & turn. No mobile coverage so you can't muck around. pic.twitter.com/TdfYDIcdhh