El embajador en Ucrania relata las presiones de Trump para investigar al hijo de Biden

El presidente de EEUU, Donald Trump, priorizó sus intereses políticos en la relación con el Gobierno de Ucrania, al que amenazó con congelar la ayuda militar si no iniciaba una investigación sobre la familia del ex vicepresidente Joe Biden, según desveló este miércoles el embajador interino en Ucrania, Bill Taylor.

Taylor ofreció detalles inéditos sobre el papel que podría haber jugado el mandatario en el ya conocido como 'Ucrania Gate' durante las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara Baja de EEUU, que podrían derivar en un juicio político contra Trump si se demuestra que abusó del poder de la Presidencia.

Al ser preguntado por los legisladores, Taylor reveló la existencia de una llamada telefónica que se produjo el 26 de julio en un restaurante de Kiev entre Trump y el embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, otro de los protagonistas de la polémica.

Uno de los miembros del equipo de Taylor, David Holmes, escuchó la llamada por encima mientras estaba cerca de Sondland y oyó que Trump preguntaba "por las investigaciones".

Al acabar la conversación telefónica, Holmes preguntó a Sondland sobre la opinión del presidente sobre Ucrania y este supuestamente "respondió que al presidente Trump lo que más le importaban eran las investigaciones sobre Biden, en las que estaba presionando (Rudy) Giuliani", de acuerdo con lo que declaró este miércoles Taylor.

Según lo indicado por Taylor, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, era el líder de un canal "altamente irregular" de comunicación con Ucrania y que estaba socavando los objetivos oficiales de la diplomacia estadounidense en el país europeo, al que Washington había pedido reformas energéticas y luchar contra la corrupción.

En repuesta, Giuliani, cuyo nombre fue repetido una y otra vez durante las audiencias, dijo a la CNN que no había "hecho nada malo" en relación a su trabajo y defendió que todo lo que hizo en Ucrania fue a nivel personal y no tenía que ver con Trump, al que ha tratado de proteger del escándalo.

Taylor calificó de "locura" la decisión de Trump de condicionar 400 millones de ayuda militar a Ucrania a un compromiso por parte de Kiev sobre las investigaciones relacionadas con Biden.

Taylor, en un intercambio de mensajes de texto ya había calificado de "locura" esa decisión, pero este miércoles reiteró su postura: "Escribí que retener la asistencia de seguridad a cambio de ayuda para una campaña política en EEUU sería una locura. Lo creía entonces y lo creo ahora", subrayó.



Trump: "Es una caza de brujas, una farsa"



Trump, por su parte, aseguró estar "demasiado ocupado" como para ver en directo la primera audiencia pública de la investigación de la Cámara Baja, que comenzó a las 10.00 hora local (15.00 GMT) y que, a pesar de su duración, fue retransmitida sin interrupción por las principales cadenas de televisión del país.

"Es una caza de brujas, una farsa. Estoy demasiado ocupado para verla. Estoy seguro de que me informarán al respecto, no me han puesto al día todavía", afirmó Trump en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el mandatario dio muestras de estar muy pendiente de su desarrollo: de momento, ha retuiteado 22 mensajes relacionados con la audiencia desde su comienzo en la Cámara Baja, y antes de que empezara escribió siete tuits acerca del tema.

Además, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, consideró que las audiencias son "aburridas" y suponen "una pérdida de tiempo y dinero colosal".

Un portavoz de la campaña de Biden aseguró que el ex vicepresidente tampoco está siguiendo las audiencias. "La Cámara de Representantes está haciendo su trabajo. Él está haciendo el suyo, que es vencer a Trump", señaló el citado portavoz.

En la audiencia, los legisladores mencionaron una y otra vez el nombre de uno de sus hijos: Hunter Biden, al que Trump quería ver como protagonista de una investigación por corrupción en Ucrania debido a su trabajo como asesor para la compañía de gas ucraniana Burisma.



George Kent, el segundo testigo, crítico con Trump



El otro testigo de esta primera audiencia pública fue George Kent, un subsecretario de Estado adjunto responsable de la política hacia Ucrania y que lució una pajarita de color amarillo y azul verdoso, una prenda que eclipsó su intervención y provocó un sinfín de elogios en redes sociales.

Kent, que fue el 'número dos' de la embajada de Ucrania entre 2015 y 2018, fue muy crítico con la actitud de Trump.

"No creo que EEUU deba pedir a otros países que hagan investigaciones y enjuiciamientos selectivos de carácter político contra sus rivales en el poder, porque tales acciones selectivas socavan el Estado de derecho independientemente del país", subrayó el diplomático.

Los bares de Washington, una ciudad obsesionada con la política, aprovecharon para abrir antes y ofrecer a sus clientes copas con descuento para que pudieran seguir las audiencias como si se tratara de un acontecimiento deportivo.

Dentro del Congreso, centenares de cámaras de televisión tuvieron que hacer turnos para poder entrar dentro de la sala donde se celebraba la audiencia.