Cinco heridos y un detenido en el Puente de Londres tras un apuñalamiento

La Policía detuvo a un individuo tras un incidente con arma blanca este viernes en las cercanías del Puente de Londres, en el centro de la capital británica, en el qu ese han registrado al menos cinco heridos.



Varios testigos informaron de que se han escuchado disparos en la zona, mientras que la Policía metropolitana señaló que hay un detenido y cree que puede haber "diversos heridos".



La policía británica informó de que está abordando el incidente como un presunto ataque terrorista, si bien subraya que las circunstancias del suceso "continúan sin estar claras".



Las fuerzas de seguridad confirmaron que los agentes dispararon a un hombre tras haber sido alertados de un apuñalamiento, un suceso que dejó "diversos heridos".



Las fuerzas de seguridad detallaron que recibieron un aviso a las 13:58 GMT, tras producirse un ataque con arma blanca cerca del puente.



Un periodista de la cadena pública BBC que se encontraba en la zona informó de que vio a un grupo de hombres involucrados en una pelea, tras lo cual llegaron agentes de la policía y se produjeron descargas de armas de fuego.



"Estamos en las primeras fases de la actuación sobre un incidente en el puente de Londres", señaló en Twitter la policía, que pidió a todos aquellos que se encontraran en el lugar que sigan las instrucciones que puedan recibir por parte de los agentes sobre el terreno.





NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.



(Haven't yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R