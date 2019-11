El autor del atentado en el puente de Londres fue condenado por terrorismo en 2012

La policía de Londres ha identificado esta madrugada al joven de 28 años Usman Khan como el autor del ataque terrorista perpetrado este viernes cerca del puente de Londres, que dio muerte con un cuchillo a dos viandantes e hirió a otros tres.



Según un comunicado de la policía metropolitana en la capital británica firmado por el adjunto del comisario, Neil Basu, el individuo era conocido por las autoridades y había sido condenado en 2012 por actos terroristas, aunque salió de la cárcel con permiso en diciembre de 2018.



Tras investigar los hechos la policía ha concluido que el atacante, que vivía en la zona de Staffordshire, asistió a un evento en Fishmonger's Hall llamado "Aprendiendo Juntos".





Las imágenes del atentado en Londres.

NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.

(Haven't yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R