Trump anuncia aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina

Argentina y Brasil analizan el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump de restablecer aranceles sobre la importación de acero y aluminio desde esos países y no descartan abrir un diálogo directo para discutir el asunto.

El Gobierno saliente de Argentina trabaja para iniciar conversaciones con el Ejecutivo de Estados Unidos tras el anuncio del presidente, informaron este lunes a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.



El titular de Trabajo, Dante Sica, se reunió con el canciller Jorge Faurie -ambos funcionarios del Ejecutivo de Mauricio Macri, que el próximo 10 de diciembre cederá el poder al peronista Alberto Fernández- para tratar una decisión que desde su cartera tacharon de "inesperada" y que, afirmaron, se tomó sin ningún aviso previo a los gobiernos argentino y brasileño ni al sector privado.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su parte, afirmó hoy que hará uso del "canal abierto" que mantiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para discutir la decisión de EEUU de retomar los aranceles cobrados sobre la importación de acero y aluminio brasileños.



Bolsonaro expresó en declaraciones a los periodistas que, si fuera necesario, podría incluso llamar directamente a Trump para discutir el tema.



Declaraciones que se producen poco después de que Trump anunciara, a través de su cuenta de Twitter, que reimplantará "inmediatamente" los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina.





Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....