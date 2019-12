Trump condena el plan para el 'impeachment' y pide que empiece "rápido"

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó este jueves el anuncio de los demócratas de que redactarán cargos para someterle a un proceso de destitución, y pidió que la Cámara Baja vote "rápido" sobre el tema para poder tener un juicio político "justo" en el Senado, de mayoría republicana.



"Los demócratas de izquierda radical, que no hacen nada, acaban de anunciar que van a intentar someterme a un juicio político por NADA", tuiteó Trump poco después de que la presidenta de la Cámara Baja, la progresista Nancy Pelosi, solicitara a los legisladores que empiecen a redactar los cargos para el proceso de destitución.





The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller "stuff," so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de diciembre de 2019

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she "prays for the President." I don't believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de diciembre de 2019

El mandatario insistió en que el caso que ha motivado el proceso en su contra en la Cámara Baja -sus presiones a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden- se basa en, y opinó que la decisión de los demócratas sienta un mal precedente."Esto significa que el acto tan importante y tan poco utilizado del juicio político se usará de forma rutinaria para atacar a presidentes en el futuro. Eso no es lo que tenían en mente nuestros fundadores. Lo bueno es que los republicanos NUNCA han estado más unidos. ¡Ganaremos!", agregó.Poco antes del anuncio de Pelosi, Trump había expresado su preferencia sobre el calendario para iniciar el juicio político, algo sobre lo que los demócratas han guardado silencio."Les digo (a los demócratas):, para que podamos tener un juicio (político) justo en el Senado, y nuestro país pueda volver al trabajo", afirmó el presidente.Trump aseguró que, en ese juicio político donde sus abogados tendrán más poder que en el proceso actual, pedirá que testifiquen Biden y su hijo Hunter, además de Pelosi y el líder demócrata en el Comité de Inteligencia, Adam Schiff; y se "revelará, por primera vez, lo corrupto que es el sistema" político estadounidense."¡Me eligieron para 'limpiar la ciénaga' (de Washington), y es lo que estoy haciendo!", añadió.por no aceptar el éxito de la Casa Blanca y le preguntó qué pasa con el tratado comercial renegociado con México y Canadá, el T-MEC, pendiente de ratificación en el Congreso.La petición de Pelosi de redactar los artículos para un juicio político llegó dos días después de que el Comité de Inteligencia publicase un informe con las pruebas contra Trump y pasara el relevo al Comité Judicial, que ha comenzado sus audiencias sobre el caso y será el encargado de escribir los cargos.Esos cargos se someterán a votación en ese mismo comité y después en el pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que salgan adelante sin problemas dada la confortable mayoría de los demócratas en el hemiciclo, de 235 frente a 199., donde los republicanos cuentan con una estrecha mayoría y se necesitarían dos tercios de los votos para destituir a Trump, lo que convierte esa perspectiva en algo altamente improbable.Trump es el cuarto inquilino de la Casa Blanca que encara un juicio político, del que salieron airosos en su momento Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), y que forzó a renunciar a Richard Nixon (1969-1974) antes de que se produjera.