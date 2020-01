Irán responde con un ataque de misiles a dos bases militares con tropas estadounidenses en Irak

Estados Unidos está a la espera de la declaración del presidente, Donald Trump, sobre un ataque con misiles balísticos lanzado este martes desde Irán contra dos bases aéreas en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses.



Según informó la Célula de Información de Irak este miércoles en un comunicado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales entre las filas de las fuerzas iraquíes



El Pentágono confirmó que el ataque, una posible represalia de Irán por el asesinato por parte de EE.UU. del general Qasem Soleimaní, se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.



Pero en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraní solo citan la base de Ain al Asad y fuentes policiales y militares iraquíes confirmaron en principio a Efe también únicamente ese bombardeo y no el de Erbil.



Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas y que están trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños.



All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.