La reina Isabel II convoca una reunión para abordar el futuro de Enrique y Meghan

La reina Isabel II ha convocado a los principales miembros de la familia real británica en su residencia de Sandringham (Inglaterra) para abordar el lunes el futuro papel en la monarquía de los duques de Sussex, Enrique y Meghan.

Además de Enrique, se sumarán al encuentro su hermano, el príncipe Guillermo, y su padre, Carlos de Inglaterra, mientras que Meghan participará por teléfono desde Canadá, según ha informado a los medios este domingo un portavoz del palacio de Buckingham.

En la reunión se analizarán los "siguientes pasos" que se tomarán en relación los duques, que esta semana anunciaron que planean distanciarse de sus funciones como representantes de la monarquía y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Norteamérica.

La familia real analizará posibles planes que se han diseñado en coordinación con funcionarios del Gobierno británico y el de Canadá, donde presumiblemente los duques quieren establecer una residencia.

El inesperado anuncio de Enrique y Meghan, que aseguran que tienen intención de "trabajar para ser financieramente independientes", ha provocado malestar entre el resto de miembros de la monarquía y ha levantado dudas sobre las futuras fuentes de financiación de los duques.

El 5% de sus gastos oficiales provienen de los fondos públicos que otorga el Gobierno a la monarquía, mientras que la mayor parte de sus ingresos llegan a través del ducado de Cornualles, la amplia cartera de propiedades e inversiones del príncipe Carlos.

A través de esa última vía, Enrique y Meghan recibieron en el ejercicio 2018-2019 unos 5 millones de libras (5,87 millones de euros), según 'The Guardian'. Esas cifras no incluyen, sin embargo, el coste de su seguridad y los gastos de viajes oficiales al extranjero.



Elton John les apoya

El tabloide 'The Sunday Mirror' asegura que los duques de Sussex comentaron sus planes con el cantante Elton John antes de informar a la reina. Un portavoz del músico afirmó a la agencia local PA que "Elton apoya el hecho de que Enrique y Meghan hayan tomado el control de sus propias vidas de manera admirable".

'The Times' señala por su parte que el príncipe Guillermo ha expresado su "tristeza" por el hecho de que la familia real ya no es un "equipo". Según el periódico, Guillermo le ha dicho a un amigo cercano: "He rodeado a mi hermano con el brazo durante todas nuestras vidas, pero ya no puedo hacerlo más, somos entidades separadas".