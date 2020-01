Londres comienza a hacer uso de las cámaras de reconocimiento facial

El Servicio de Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este viernes que ha comenzado a hacer uso de la tecnología de reconocimiento facial en el marco de la lucha contra el crimen en la capital británica.

A pesar de las numerosas críticas vertidas por defensores de los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han indicado en un comunicado que dicha tecnología "se apoyará en la inteligencia artificial y será utilizada en determinadas localizaciones de Londres".

Así, ha señalado que esto "ayudará a acabar con la comisión de delitos graves, entre ellos los que incluyen asaltos con armas blancas o armas de fuego y crímenes violentos".

Los agentes, que han defendido que esta tecnología "da una herramienta adicional a la Policía para hacer lo que siempre ha hecho la fuerza, tratar de localizar y arrestar a aquellos que han cometido un delito, han aseverado que también contribuirá a luchar contra la explotación sexual infantil y a proteger a los más vulnerables".

"No se trata de un caso en el que la tecnología se hace con el trabajo policial tradicional. Es un sistema que simplemente da a la Policía una pista de que alguien podría ser la persona que has estado buscando. Seguirá siendo decisión de cualquier agente detener o no a alguien", ha aclarado Scotland Yard.

El jefe de la Policía Nick Ephgrave ha expresado que es "un desarrollo importante para la Policía Metropolitana y que es vital para asistir a los agentes a la hora de hacer frente a la violencia".

"Como una fuerza de Policía moderna creo que tenemos un deber a la hora de usar las nuevas tecnologías para mantener a la gente a salvo en Londres", ha aseverado Ephgrave, que ha afirmado que varios informes sugieren que la población apoya que las fuerzas de seguridad usen esta tecnología.