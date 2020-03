Un ministro holandés se desmaya en pleno debate sobre el coronavirus

El ministro holandés de Atención Sanitaria, Bruno Bruins, se ha desmayado en pleno debate parlamentario este miércoles sobre las medidas tomadas para frenar los contagios del coronavirus, y mientras escuchaba las reclamaciones de la ultraderecha, que exige un bloqueo total de los Países Bajos.



"Gracias por todo el apoyo que me están dando. Sufrí el desmayo por el agotamiento de estas semanas intensas. Ya estoy mejor. Ahora me voy a casa a descansar esta noche para poder volver a trabajar mañana y para pelear lo mejor posible contra el coronavirus", escribió el ministro en un mensaje de Twitter.



Este ministro estaba siendo cuestionado por el líder de la ultraderecha, Geert Wilders, sobre la crisis del coronavirus, cuando de repente empezó a encontrarse mal, se tambaleó en el estrado y cayó al suelo, hasta que el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Wouter Koolmees, le ayudó a ponerse de pie de nuevo para tomar un trago de agua.





