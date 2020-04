Crisis del coronavirus | Boris Johnson permanecerá aislado al seguir con "fiebre"

El primer ministro británico, Boris Johnson, afectado con COVID-19, indicó este viernes que continuará "aislado" en su residencia oficial de Downing Street pese a sentirse "mejor" porque aún tiene "fiebre".



El pasado 27 de marzo, el líder conservador dio positivo por coronavirus y, desde entonces, ha permanecido en aislamiento con síntomas "leves" al tiempo que dirigía la respuesta nacional frente a la crisis.









Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0