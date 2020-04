Boris Johnson recibe el alta hospitalaria, pero aún no retomará el trabajo

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha recibido el alta médica tras ser tratado por COVID-19 en el hospital londinense de St. Thomas,pero continuará convaleciente y "no se reincorporará inmediatamente al trabajo", ha informado este domingo su portavoz.



La fuente señaló que el líder conservador, que ingresó en el centro el pasado 5 de abril, tras ser diagnosticado el 27 de marzo, y pasó tres noches en cuidados intensivos, seguirá su recuperación en la residencia oficial campestre de Chequers, al oeste de Londres.



"Siguiendo las recomendaciones de su equipo médico, el primer ministro no se reincorporará inmediatamente al trabajo", señala en una nota el portavoz, que subraya que Johnson, de 55 años, agradece al personal sanitario "el magnífico trato" recibido.



"Sus pensamientos están con los afectados por esta enfermedad", concluye el comunicado.



It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5