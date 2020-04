Crisis del coronavirus | Bolsonaro destituye al ministro de Salud de Brasil

El diputado Luiz Henrique Mandetta anunció este jueves que ha sido destituido del cargo de ministro de Salud de Brasil por el presidente Jair Bolsonaro, a quien intentó convencer sin éxito de la gravedad de la pandemia de COVID-19.



"Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi dimisión del Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que me fue dada", escribió Mandetta en su perfil en la red Twitter poco después de una reunión con el mandatario.





Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

La popularidad del ministro y una "guerra de egos"

La destitución de Mandetta, un firme promotor de las cuarentenas adoptadas por muchos gobiernos regionales para impedir el avance del coronavirus , sigue a un agravamiento de su relación con Bolsonaro, quien ha minimizado los efectos de la pandemia y sostenido que el paíspues el "pueblo precisa trabajar".La salida de Mandetta ha sido decidida en momentos considerados críticos y con la pandemia de coronavirus en plena expansión en el país, donde hasta ahoray y cerca de 30.000 casos y se espera que el pico se alcance en cuestión de unos treinta días.Mandetta, médico de 55 años, ha ganado unafrente al coronavirus, cuya gravedad no escondió de los brasileños pese a la crítica constante de Bolsonaro, quien en los últimos días ya ni siquiera le recibía.En un sondeo difundido la semana pasada por la firma Datafolha, la gestión de la crisis del coronavirus hecha por Mandetta tenía la aprobación del 76 % de los brasileños.Por el contrario, apenasfrente a la crisis.Según fuentes políticas, el mandatario entró en una suerte de "guerra de egos" con Mandetta, sobre quien llegó a decir en forma pública que el cargo se le había "subido a la cabeza" y que, como ministro de su Gobierno, debía serTambién afirmó, en clara referencia a Mandetta, que "algunos" de sus ministros se habían convertido en "estrellas" y que "hablaban hasta por los codos".Declaraciones de ese tenor tuvieron al ahora exministro contra la pared durante las últimas semanas, pero a pesar a las presiones, Mandetta siempre dijo que no tenía previsto renunciar., declaró el pasado fin de semana, aunque subrayó, como en otras ocasiones, que el cargo de un ministro "le pertenece al Presidente", que es quien decide sobre la continuidad o no de sus colaboradores.Este jueves Bolsonaro decidió y se especula que nombrará como nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, quien ha dedicado toda su vida profesional al sector privado y no tiene experiencia alguna en la gestión pública.