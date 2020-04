¿Quién es Shira Haas, la protagonista de la serie 'Unorthodox'?

Netflix lanzó recientemente 'Unorthodox', serie que sigue a una joven judía que huye de una estricta comunidad jasídica en Nueva York y viaja en secreto hasta Berlín. La ficción ha sido un éxito, en parte gracias a Shira Haas, quien da vida a la protagonista. Pero, ¿quién es esta joven intérprete?

La actriz israelí da vida a Esther Shapiro, pero antes participó en títulos como Shtisel, Broken Mirrors, Princess o María Magdalena. Su primer gran papel fue en 'A Tale of Love and Darkness', una película dirigida por Natalie Portman. También apareció en La casa de la esperanza junto a Jessica Chastain.

"A veces, como actriz, tienes un sentimiento interno de que algo es realmente bueno y quieres hacerlo, casi como si tuvieras que hacerlo", dijo a WWD sobre su rol. Haas admitió que tuvo que investigar mucho sobre el personaje e indagar sobre las costumbres de las comunidades jasídicas.

La serie está inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman titulada Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. "Me exigió que investigara mucho, lo que incluía, por supuesto, leer el libro varias veces, pero también Internet y ver muchas entrevistas y conferencias y leer sobre las tradiciones, que son muy diferentes", aseguró a IndieWire.

Haas también viajó a Berlín "dos meses antes de que comenzara la filmación para estudiar yidish con el consultor religioso de la serie", Eli Rosen, el actor que interpreta al rabino en la producción, ayudó a Haas con el idioma.

Creada por Alexa Karolinski y Anna Winger, la miniserie cuenta con cuatro episodios está disponible en Netflix.