Las protestas por la muerte de George Floyd se extienden a varias ciudades de EEUU

Las protestas por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd en una detención policial en Mineápolis, en el estado de Minesota, se han extendido este viernes a varias ciudades del país. En concreto, en Washington, la capital estadounidense, las protestas en torno a la avenida Pensilvania ha ocasionado el cierre de puertas de la Casa Blanca.

Así, se han cerrado también las puertas de la sala de prensa, donde se encuentran los periodistas que cubren la información presidencial, y las autoridades del Servicio Secreto de Estados Unidos no dejaban salir a nadie del lugar, si bien finalmente se ha procedido a su apertura después de que los manifestantes se hayan dirigido al Capitolio, según informaciones de la cadena CNN.

Las protestas han continuado en varias ciudades del país como es el caso de Houston, donde varias personas se han concentrado en contra de la acción policial y para pedir justicia en el caso de la muerte de Floyd. Los manifestantes han portado carteles en los que se podía leer frases como "hay que acabar con la brutalidad policial" o "las vidas de los negros importan", según la cadena KTRK.

Al mismo tiempo, miles de personas se han congregado en Atlanta, donde se ha incrementado la tensión con las fuerzas policiales. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, había alentado a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. "Cuando las vidas y la conciencia de esta nación están en peligro, se espera que nosotros como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos constitucionales de reunirnos pacíficamente y que nuestras voces sean escuchadas. Atlanta encarna estos valores y yo animo a todo aquel que quiera ejercer sus derechos a que recuerden el legado de Atlanta en las protestas pacíficas que conducen al progreso", expresó la alcaldesa.

Sin embargo, y después de que las protestas de este viernes se volvieran más violentas, Lance ha pedido a los manifestantes que "se fueran a casa" después de que un agente de la Policía resultara herido. Además, los manifestantes quemaron dos coches y rompieron varias ventanas del centro de la cadena CNN en la ciudad.

"Lo que está sucediendo en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta, este no es el espíritu de Martin Luther King. Es un caos", ha expresado la alcaldesa. Además, ha afirmado que si los ciudadanos quieren un cambio en Estados Unidos que "vayan y se registren para votar". "Ese es el cambio que necesitamos en este país", ha añadido.



Varios detenidos en Charlotte

En Charlotte, los agentes policiales han detenido a varias personas que han lanzado piedras contra una comisaría. "Varios manifestantes han dañado los coches de policía y han continuado lanzando piedras a los agentes", ha asegurado la Policía, que ha precisado que han emitido una "orden de dispersión", después de considerar la concentración como "ilegal". Además, la Policía de Charlotte ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se estaba concentrando.

Las concentraciones han tenido lugar también en Brooklyn, en Nueva York, donde los manifestantes han lanzado botellas de vidrio y de plástico a los agentes.

Por su parte, en Mineápolis, lugar donde comenzaron las concentraciones tras la muerte de Floyd, continúan las protestas a pesar del toque de queda decretado por el gobernador de Minesota, Tim Walz, y que ya rige en la ciudad.

En concreto, Walz ha emitido una orden ejecutiva en la que se aprueba un toque de queda temporal que regirá durante las noches del viernes y sábado en Mineápolis y Saint Paul entre las 20.00 y las 06.00 horas.

Este mismo viernes Derek Chauvin, el agente que habría provocado la muerte a George Floyd tras aplastarle el cuello durante su arresto, ha sido detenido.