La inmunidad al virus puede durar entre 6 y 12 meses, según la OMS

La hipótesis de que el calor puede con el virus no es segura. Archivo

La directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha comentado que la inmunidad contra el nuevo coronavirus podría durar entre seis y 12 meses.

No obstante, tal y como ha matizado durante los encuentros 'Conversaciones 2020', esta hipótesis se basa en la inmunidad que han generado otros virus de la misma familia, si bien no existe evidencia científica sólida que lo respalde. "No lo sabemos, pero es cierto que en otros virus de la misma familia la inmunidad dura varios meses, por lo que cabe esperar que las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus y han generado anticuerpos puedan tener inmunidad entre seis y 12 meses", ha argumentado la dirigente de la OMS.

Del mismo modo, Neira ha señalado que tampoco existe una evidencia científica sólida sobre la hipótesis de que el calor debilite al nuevo coronavirus y le haga menos mortal, si bien ha recordado que "todos" los virus respiratorios tienen una estacionalidad. "Necesitamos un año completo para saberlo, pero todo parece indicar que existe una relación, aunque Singapur nos ha despistado porque ha tenido muchos casos de coronavirus y su clima es húmedo y cálido. Por tanto, todos los escenarios están abiertos porque todavía no tenemos la experiencia de un año para saber cómo el nuevo coronavirus se comporta respecto a la estacionalidad", ha enfatizado.

De lo que sí se ha mostrado convencida la directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente de la OMS es de que si ocurre una segunda oleada de contagios, especialmente en Europa, no tendrá las mismas dimensiones ni generará el mismo dramatismo que la primera.

Y es que, tal y como ha explicado, gracias a las "drásticas" medidas de contención del virus que se han aplicado en los países europeos, incluido España, la transmisión se ha reducido de forma "importantísima", los sistemas de vigilancia epidemiológica se han mejorado y son capaces de detectar "cualquier señal de humo para apagar el fuego", y se ha mejorado "mucho" el manejo clínico de los pacientes.

"Gracias a todo esto es de esperar que estemos mucho más preparados si llega una segunda ola", ha dicho, para asegurar que "lo mejor es que los países se preparen para el peor escenario y se dejen sorprender por el mejor".

Para ello, la dirigente de la OMS ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios de atención hospitalaria y de Atención Primaria para que tengan capacidad de detectar, tratar, informar y rastrear todos los casos de coronavirus y de que, además, la población sea "muy disciplinada" a la hora de aceptar la cuarentena o el aislamiento.

Finalmente, y tras reconocer la utilidad que presentan las aplicaciones de rastreo de casos de coronavirus, Neira ha rechazado la creación de un 'pasaporte sanitario' porque "no significa nada", y ha reiterado que lo "importante" es asegurarse de que las personas respetan las normas de higiene, el distanciamiento y de que acudirán a los servicios sanitarios ante cualquier síntoma.