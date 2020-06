Trump retornará al Supremo su plan de eliminar las ayudas a jóvenes inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que volverá a remitir al Tribunal Supremo su propuesta para abolir las protecciones a los jóvenes inmigrantes bajo el argumento de que la máxima instancia judicial del país no le ha denegado su propuesta, sino más bien la forma actual bajo la que se ha presentado.



"El Supremo nos ha invitado a volver a presentar nuestra propuesta. No hemos ganado ni perdido nada. Han dado una 'patada a seguir', como en un partido de fútbol americano, donde espero que se pongan en pie para saludar a nuestra bandera", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter.





The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They "punted", much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court's.....