Un hombre deja dos heridas graves en Seattle tras irrumpir con su coche en una protesta

Dos mujeres han resultado heridas de gravedad tras ser arrolladas por un vehículo que ha embestido contra un grupo de manifestantes cerca de la antigua zona de Protesta Organizada del Capitolio de Seattle (Estados Unidos), desmantelada el pasado miércoles, según ha informado un portavoz de la Policía estatal, Ron Mead.



Un sospechoso de 27 años ha sido detenido y se han presentado cargos tras el incidente, ocurrido sobre las 1.30 horas de la madrugada del sábado. El individuo embistió con su coche contra un grupo de manifestantes tras esquivar varios vehículos colocados por los manifestantes para cortar una autovía y protegerse.



