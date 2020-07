Trump releva a su jefe de campaña ante las malas perspectivas electorales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó este miércoles a Brad Parscale como jefe de su campaña a la reelección ante las malas perspectivas a menos de cuatro meses para las elecciones a la Casa Blanca.



En su lugar, Trump nombró al estratega Bill Stepien, que trabaja en la campaña desde las elecciones de 2016.



"Me complace anunciar el ascenso de Bill Stepien a la jefatura de la campaña de Trump. Brad Parscale, que ha estado conmigo durante mucho tiempo y ha liderado nuestras tremendas estrategias digitales y de datos, permanecerá en ese rol, como asesor", dijo Trump en Twitter.





I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...