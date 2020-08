Al menos 10 muertos al partirse en dos un avión cuando aterrizaba en Calcuta

Al menos diez personas han muerto, entre ellos uno de los pilotos, cuando un avión con 191 pasajeros a bordo que volaba de Dubai a Calcuta, en el sur de la India, se salió este viernes de la pista al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad india y quedó partido en dos.



"Diez personas han muerto y al menos 90 han sido trasladadas a hospitales de la zona", dijo a EFE el director general de Policía de Calcuta, A V George.



Sujit Das, comisario adjunto de la ciudad, precisó que entre los muertos se encuentra uno de los pilotos y que "prácticamente todos los pasajeros han sufrido algún tipo de herida".



"El vuelo AI1344 de Air India Express desde Dubai resbaló en la pista del aeropuerto de Calcuta. La aeronave presenta daños. Unos 180 pasajeros a bordo", dijo el director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), S.N. Pradhan, en la red social Twitter.



Una de las imágenes compartidas por Pradhan muestra al avión siniestrado y partido en dos, iluminado por potentes focos y mientras se acerca un camión de bomberos.



Air India flight skids off runway at Calicut airport; pilot dies in the mishap. @Itsgopikrishnan gets us more details on this.

LIVE at https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/p3mjLBk3sA