Condenan a morir en la horca a un músico en Nigeria por blasfemar contra Mahoma en una canción

Un tribunal islámico en la ciudad de Kano, en el norte de Nigeria, condenó este lunes a morir en la horca a un músico de 22 años por supuestamente blasfemar contra el profeta Mahoma en una de sus canciones.



Como musulmán, lo que hizo el cantante Yahaya Sharif-Aminu es "contrario a la ley islámica", explicó por teléfono Peter Hassan, activista de la ONG a favor de los derechos humanos Foro de la Sociedad Civil de Kano, quien confirmó a Efe el fallo judicial, que puede ser apelado en un plazo de treinta días.





Yahaya Sharif-Aminu, 22, was guilty of committing blasphemy for a song he circulated via WhatsApp in March.

