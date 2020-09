Trump anuncia un acuerdo de paz entre Baréin e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes "un acuerdo de paz" entre Israel y Baréin por el que ambos países han acordado "el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas".



"¡Otro logro HISTÓRICO hoy! ¡Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el Reino de Baréin han acordado un Acuerdo de Paz- el segundo país árabe en hacer la paz con Israel en 30 días!", tuiteó Trump, que el próximo martes hará de anfitrión en la Casa Blanca de la firma del tratado, auspiciado por Washington, entre las autoridades israelíes y Emiratos Árabes Unidos (EAU).





Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!