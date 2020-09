Trump amenaza a Irán con una acción "mil veces" mayor si ataca a Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que Irán podría estar planeando un ataque contra Estados Unidos y amenazó con una agresión "mil veces" más fuerte hacia el país persa si eso llega a producirse.



En dos tuits a última hora del lunes, Trump pareció reaccionar a una información publicada este sábado por la revista 'Politico', que citó a fuentes de inteligencia estadounidense y afirmó que el Gobierno iraní se plantea asesinar a la embajadora de EE.UU. en Sudáfrica, Lana Marks.



"Según informaciones de prensa, Irán podría estar planeando un asesinato, u otro ataque, contra Estados Unidos como represalia por el asesinato del líder terrorista (Qasem) Soleimaní", escribió Trump. "¡Cualquier ataque de Irán, en cualquier forma, contra los Estados Unidos tendrá como consecuencia un ataque a Irán que será 1.000 veces mayor en magnitud!", añadió.





According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering...