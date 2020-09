Maduro insta a la UE a enviar una "comisión" que observe las legislativas "en privado"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó este jueves a la Unión Europea (UE) a enviar al país caribeño una comisión que observe "en privado" los próximos comicios legislativos, horas después de que este bloque comunitario advirtiera que solo participaría si hay "importantes cambios" en las condiciones de las elecciones.



"Si no pueden mandar una súper comisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado", dijo Maduro durante un acto de su partido transmitido por la televisión pública VTV, en referencia a la negativa de la UE de enviar una misión de observación electoral por haberse hecho la invitación fuera de plazo.



"Si quieren ver la verdad, manden una comisión en privado, nosotros los vamos a atender muy bien y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela", insistió, aun sabiendo que no es posible, tal y como le fue comunicado desde Europa.



Aunque Maduro se ha referido constantemente a una "comisión", por el contexto y el resto de comentarios, se entiende que habla de una misión de observación electoral, ya que fue esta solicitud la que rechazó el bloque comunitario.



Esta misma jornada, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, indicó que el grupo podría enviar observadores a las legislativas solo si se producen "importantes cambios" en las condiciones y plazos. "Solo importantes cambios en las condiciones y marco temporal podría permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE", declaró Borrell a través de su cuenta en la red social Twitter.





Strong support from Ministers of the ICG to continue working for a negotiated political solution to #Venezuela crisis. The holding of free & fair elections is key. Only important changes to conditions and time-frame could allow deployment of an EU Electoral Observation Mission