El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió hoy que se vacunará "sin falta, apenas sea posible", contra la covid-19, en su tradicional rueda de prensa anual, que este año se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si había vacunado.

Explicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país, la Sputnik-V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años.

"A la gente como yo la vacuna todavía no llega", dijo Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Indicó que la pandemia de covid-19 ha causado un "mar de problemas", que Rusia -subrayó- "ha afrontado con dignidad".

"En parte, quizás, mejor que en otros países que con razón están orgullosos de su economía y del desarrollo de sus servicios sociales y sistemas sanitarios", agregó el presidente ruso.

Destacó que "en el mundo no había ningún sistema sanitario preparado" para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y que el sistema ruso "resulto más eficaz en comparación con los de otros país".

El presidente ruso indicó que si al comienzo de la pandemia contra el coronavirus luchaban 8.300 médicos, actualmente son 150.000 gracias a los programas de perfeccionamiento y a la readecuación de los hospitales para tratar a los pacientes con covid-19.

En este sentido, destacó la capacidad de Rusia para "movilizar recursos rápidamente".

A día de hoy en Rusia han muerto 49.151 personas de covid-19 y el país, con un total de más de 2,7 millones de positivos por coronavirus, ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de contagios detrás de Estados Unidos, la India y Brasil.

Mensaje a Biden

Además, el presidente ruso expresó su confianza en que su colega electo de EEUU, Joe Biden, solucione los problemas más acuciantes que enfrentan a ambas potencias, al tiempo que negó la injerencia de jáqueres rusos en la vida política estadounidense.

"Esperamos que el recién elegido presidente de EEUU entienda lo que está pasando. Es un hombre experimentado tanto en política nacional como internacional. Y confiamos en que todos los problemas, si no todos, al menos una parte, se solucionen con la nueva Administración", dijo Putin durante su rueda de prensa anual.

Al contrario que la mayoría de mandatarios, Putin no felicitó a Biden hasta el pasado martes, después de que el Colegio Electoral confirmara al demócrata como presidente electo.

El líder ruso tachó de "invenciones" las acusaciones de que jáqueres rusos hubieran ayudado al presidente saliente, Donald Trump, a ganar las elecciones presidenciales en 2016.

En su opinión, esas acusaciones buscan "estropear las relaciones" entre Moscú y Washington, y "no reconocer" la legitimidad de Trump como presidente estadounidense durante los últimos cuatro años.

Putin lamentó que las relaciones entre Rusia y EEUU sean "rehenes" de las luchas intestinas entre los dos principales partidos políticos estadounidenses.

Y llamó a la futura Administración estadounidense a no cimentar las relaciones sobre "la exclusividad" de EEUU, sino sobre el principio de "respeto mutuo" en la arena internacional.

Y en respuesta a un posible asilo de Trump en Rusia, respondió que, por lo que sabe, el mandatario no tiene previsto dejar la política y destacó que cuenta con "una gran base de apoyo dentro de EEUU".

Por otra parte, auguró la injerencia extranjera en las elecciones legislativas rusas del próximo año.

"Por supuesto que intentarán interferir. Siempre lo hacen. Y no sólo en nuestras elecciones, prácticamente en todo el mundo (...) es una política global. Lo sabemos. Nos preparamos para ello", dijo.

Putin destacó que Rusia podrá "contrarrestar" esos intentos siempre que una "gran mayoría" de rusos entiendan que se trata de un intento de interferir en los asuntos internos del país y apoyen las medidas de respuesta del Estado ruso.

La oposición extraparlamentaria -encabezada por Alexéi Navalni, convaleciente en Alemania de un envenenamiento con Novichok, una sustancia tóxica- denunció en las últimas semanas que la Duma ha aprobado varias leyes que limitarán su participación en las elecciones legislativas.