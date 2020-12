La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, coincidieron este jueves en que persisten diferencias y que la pesca sigue siendo el gran escollo para alcanzar un acuerdo comercial pos-Brexit antes de que acabe el año.

Ambos mandatarios conversaron a última hora de esta tarde por teléfono y al término de la llamada, Von der Leyen subrayó que ha habido "avances sustanciales" en las negociaciones, pero que "aún hay grandes diferencias por superar, en particular en la pesa" y que "superarlas será un gran desafío". Así lo dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario en un comunicado que publicó por separado, en el que aseguró también que este viernes seguirán las negociaciones.

Desde Londres Johnson subrayó que "parece muy probable que no se pueda alcanzar un acuerdo, a no ser que la UE cambie substancialmente su posición". El primer ministro trasladó a Von der Leyen que el Reino Unido ha hecho "todos los esfuerzos posibles para dar cabida a las peticiones razonables de la UE" sobre competencia, según informó un portavoz de Downing Street, su despacho oficial.

En cuanto a la pesca, Johnson recalcó que "el Reino Unido no puede aceptar una situación en la que vaya a ser el único Estado soberano del mundo que no sea capaz de controlar el acceso a sus propias aguas durante un largo periodo de tiempo y que se enfrente a cuotas pesqueras enormemente perjudiciales para su propia industria", indicó el portavoz gubernamental. "La posición de la UE en esta área sencillamente no es razonable y para que haya un acuerdo va a tener que cambiar significativamente", puntualizó.

Johnson reiteró durante la conversación con la presidenta de la CE que si no se ha firmado un acuerdo el próximo 31 de diciembre, cuando termina el periodo de transición del Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea "se separarán como amigos" y los intercambios entre ambos pasarán a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

También el Parlamento Europeo alertó este jueves del poco tiempo que queda para poder lograr un acuerdo y avisó de que sólo lo podrá ratificar si se alcanza antes de la medianoche del domingo, en un pleno extraordinario que se podría convocar el 28 o el 29 de diciembre.

Para prepararse ante el peor de los escenarios, la UE aprobó esta semana las medidas de contingencia que Bruselas presentó la semana pasada en sectores como el aéreo, el pesquero y el tráfico rodado.