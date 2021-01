Portugal extenderá este fin de semana a casi la totalidad de su territorio el toque de queda a partir de las 13.00 horas y prohibirá circular entre municipios tras volver a sumar este jueves, por segundo día consecutivo, casi 10.000 contagios.

Las medidas fueron anunciadas por el primer ministro, António Costa, quien ha dejado claro que si esta tendencia de contagios se extiende a la semana que viene habrá nuevas y más duras restricciones, sin descartar incluso un confinamiento similar al de marzo del año pasado.

"Hay un agravamiento de la situación y probablemente tendremos que adoptar medidas más restrictivas a partir de la próxima semana", avisó.

Con diez millones de habitantes, Portugal suma un total de 7.472 muertes y 456.533 casos de coronavirus desde que empezó la pandemia, que se ha acelerado tras el periodo navideño.

Las cifras que lo reflejan se han conocido en los últimos dos días, los dos peores de la pandemia: el miércoles fue el récord, con 10.027 positivos, y este jueves se vive la segunda peor jornada, con 9.927 casos notificados.

Las cifras son también abultadas en fallecidos, con 91 muertes este miércoles y 95 este jueves (el récord en un día de la pandemia fueron los 98 fallecidos registrados el 13 de diciembre), y los hospitales empiezan ya a verse al límite.

Costa ha admitido que en el Gobierno esperaban un aumento de casos a consecuencia de la Navidad -periodo en que se relajaron todas las restricciones en el país, para endurecerse en Nochevieja- pero que el nivel de 10.000 contagios enciende una alarma que llevará a medidas más duras.

El primer ministro no avanzó cuáles serán, pero cuestionado sobre un posible confinamiento similar al de marzo, en el que se podía salir apenas para trabajar -si no era posible el teletrabajo- ir al supermercado y la farmacia, sostuvo que era un "escenario probable" si este nuevo nivel de casos no desciende.

"Los números de ayer y hoy son claramente distintos", ha dicho Costa, para quien la línea roja es no trastocar la actividad educativa, "como aconsejan los especialistas".

Por el momento, este fin de semana habrá toque de queda a partir de la 13.00 en los municipios en los que en los últimos 14 días la incidencia haya sido de más de 240 casos de covid por 100.000 habitantes.

Es un agravamiento de este toque de queda, que hasta ahora se aplicaba en municipios con una incidencia superior a 480 casos.

Así, solo 25 municipios de todo Portugal no tendrán este toque de queda, al que se une la prohibición de circular entre municipios.

Las eventuales nuevas medidas no llegarán hasta el próximo martes, cuando habrá una reunión con los especialistas sobre la situación epidemiológica en la que ya habrá datos que permitan indicar si estos niveles de los últimos dos días se mantienen.

Antes de ese día, Costa se reunirá con representantes de los partidos políticos para empezar a plantear posibles medidas que tengan el mayor consenso posible.