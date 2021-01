Las autoridades de Indonesia han localizado este martes una de las cajas negras del avión de pasajeros siniestrado el sábado cerca de la isla de Java con más de 60 personas a bordo tras despegar del aeropuerto de la capital, Yakarta, tal y como han informado los medios locales.

Según las informaciones recogidas por el diario 'Kompas', la caja negra ha sido hallada en una zona situada entre las islas de Laki y Lancang. El dispositivo será trasladado a tierra para su inclusión en las investigaciones del suceso.

El hallazgo ha tenido lugar horas después de que el director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), Rasman, indicara que a la zona han sido desplazado más equipamiento, incluido un buque de búsqueda submarina, así como personal y aviones.

El buque enviado a la zona es el 'KR Baruna Jaya', que encontró una de las cajas negras del Boeing 737 Max de la aerolínea Lion Air que se estrelló en octubre de 2018 en el mar de Java, un accidente en el que murieron las 189 personas que iban a bordo. "Si no me equivoco, el añadido del 'KR' fortalecerá la detección submarina", ha manifestado Rasman, quien ha detallado que en estos momentos hay 3.600 personas trabajando en la zona, mil más que durante la jornada del lunes, según ha recogido la emisora Voice of Indonesia.

Asimismo, los buzos han recuperado nuevos restos de las víctimas del siniestro, además de nuevos trozos del avión siniestrados, incluidas parte de uno de los motores, sillas y parte del fuselaje, según ha informado la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

El avión de la aerolínea Sriwijaya Air se dirigía a Pontianak, en la isla de Borneo, cuando desapareció del radar, según confirmó el responsable del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de noticias Sarang Berita.

El aparato despareció de los instrumentos de seguimiento cuando sobrevolaba la isla de Lancang. De acuerdo con la web de seguimiento FlightRadar, el avión perdió más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, aproximadamente cuatro minutos después de la salida de Yakarta.