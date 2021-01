El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha anunciado este miércoles de madrugada su dimisión, después de que la Fiscalía anunciara que el gobernante Partido del Centro está siendo investigado por un delito de corrupción inmobiliaria.

"En política, se deben tomar decisiones muy difíciles para resolver situaciones difíciles. Hoy, tomé la decisión de renunciar como primer ministro debido a la situación actual", ha comunicado Ratas tras una reunión con la junta directiva de su partido y el resto de socios de Gobierno.

Este martes, el fiscal general de Estonia, Taavi Pern, aseguró que el Partido del Centro, así como su secretario general, Mihhail Korb, son sospechosos de haber participado en el desvío de 39 millones de euros de dinero público destinado a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus para las obras de un centro comercial en Tallin.

Entre los sospechosos también está Kersti Kracht, asesora ya cesada del ministro de Finanzas, Martin Helme, así como Hillar Teder, uno de los principales donantes del partido de Ratas, y otras dos personas que las autoridades no han revelado por motivos de seguridad. Además, cuatro personas han sido ya detenidas.

La Fiscalía sospecha que Teder y Korb acordaron el pago de hasta un millón de euros al Partido de Centro antes de las elecciones locales de otoño de este año, a cambio de este préstamo millonario.

Durante su renuncia, Ratas ha matizado que aunque las sospechas de la Fiscalía no implican todavía la culpabilidad de nadie de su partido, "sí arrojan serias sombras sobre todos los involucrados", por lo que considera que lo "correcto" es dejar el cargo y "dar la oportunidad de arrojar luz sobre todo este asunto".

"Puedo decir con todo mi corazón que, como primer ministro, no he tomado ninguna decisión maliciosa o deliberadamente equivocada. Hoy he estado en contacto tanto con el Fiscal General como con el director general de la Policía de Seguridad, quienes han confirmado que no tienen sospechas sobre mí", ha aclarado.

Con la salida de Ratas, se pone también fin al Gobierno de coalición que el Partido del Centro formaba con el ultraderechista Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE), del que forma parte el actual ministro de Finanzas, Martin Helme, quien además es presidente del mismo.

"Esta declaración es el final de esta coalición", ha confirmado Ratas, quien también ha comunicado la renuncia del secretario general del partido, Mihhail Korb, según declaraciones publicadas por la cadena pública estonia ERR.

"He informado a la patria de mi decisión. También intenté comunicarme con el presidente de EKRE, pero es comprensible que esté dormido", ha explicado Ratas entrada la madrugada de este miércoles.

Para finalizar, Ratas ha querido subrayar "con total sinceridad" que no ha cometido ni aprobado "ningún acto que infringiera los derechos o el sentido de la justicia", pero como líder de su partido asume "la responsabilidad de asegurar que este tema se resuelva de manera inequívoca, clara y justa".