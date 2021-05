Así era Bin Laden , durante años el terrorista más buscado

Osama bin Laden es un nombre que pertenece a la Historia en mayúscula. El terrorista más buscado por Estados Unidos fue asesinado hoy hace una década en Pakistán en una operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos. "We got him", "lo tenemos", celebró el presidente Obama. Diez años después de su muerte, Bin Laden sigue siendo un fascinante personaje aún rodeado de múltiples incógnitas.