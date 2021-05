La UE advierte al Reino Unido sobre las detenciones de europeos en la frontera

Bruselas, mientras, ya lo ha tratado en sus reuniones. «Somos conscientes de esta cuestión. No parece ser una tendencia generalizada, ya que afecta a un pequeño número de ciudadanos de la UE. No obstante, la Delegación de la UE en Londres está siguiendo de cerca el caso, en particular las condiciones y la duración de la retención, que son motivo de preocupación», explicó el portavoz de la Comisión, Peter Stano.

Reino Unido todavía no ha hecho públicos los datos sobre las detenciones en la frontera desde la entrada en vigor del brexit en enero. Según el ‘EU Settlement Scheme’ (programa para aquellos que quieren trabajar en territorio británico desde la UE), los europeos que llegaron al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 pueden solicitar el «estatus de preresidencia», pudiendo «asistir a reuniones, conferencias, seminarios, entrevistas» o «negociar y firmar acuerdos y contratos» sin necesidad de visados de trabajo. Pero esto ha dado lugar a una confusión sobre si los europeos pueden explorar el mercado laboral británico sin visado y luego volver a su país con una oferta para tramitarlo.

En un centro de detención

Entre los detenidos estas semanas hay ciudadanos españoles, alemanes, griegos, italianos, rumanos, portugueses y búlgaros, algunos de los cuales habrían llegado al Reino Unido para realizar entrevistas de trabajo o trabajos de verano. Una parte de ellos fueron trasladados al conocido centro de detención de Yarl’s Wood, en Bedfordshire, donde fueron confinados en sus habitaciones tras una alerta por covid-19. El centro es una de las diez instalaciones del Reino Unido en las que se retiene a los extranjeros considerados inmigrantes ilegales antes de su expulsión.

El centro del Ministerio del Interior, situado en la zona rural de Bedforshire, que alberga hasta 400 personas a la vez, ha sido objeto de repetidas denuncias de trato inhumano y abusos contra los detenidos. En este escenario, varias campañas están intentando activamente que se cierre el centro. Desde 2014, Yarl’s Wood ha sido gestionado por Serco, un contratista privado que recibió 70 millones de libras esterlinas para gestionarlo durante ocho años.

Varios de los ciudadanos de la UE afectados dijeron a los medios de comunicación en inglés que al ser detenidos por la Fuerza de Fronteras y darse cuenta de su error, se habían ofrecido a pagar sus propios vuelos de vuelta a casa, sin ser escuchados. Una de ellas era una valenciana de 25 años que había trabajado en el sector de la hostelería en Reino Unido durante seis meses en 2019 y pensó erróneamente que podía volver para solicitar el estatus de preestablecida. Al decirle a la Fuerza de Fronteras que estaba en el país por "motivos de trabajo", fue retenida en el aeropuerto durante horas y luego trasladada a Yarl's Wood, donde permaneció cuatro días.