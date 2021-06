La Autoridad del Canal de Suez (SCA) y los propietarios del buque 'Ever Given', que en marzo quedó encallado en la vía marítima, bloqueándola durante seis días, han alcanzado un principio de acuerdo sobre el pago de compensaciones a El Cairo por el incidente.

"Al UK Club le satisface anunciar que, tras extensas discusiones con el comité negociador de la SCA durante las últimas semanas, se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las partes", ha dicho la aseguradora del 'Ever Given'.

Así, ha resaltado que "se está trabajando con la SCA junto al propietario del buque y otras aseguradoras para finalizar un acuerdo firmado lo antes posible". "Una vez las formalidades hayan sido zanjadas, se realizarán las gestiones para la liberación del buque", ha añadido.

El buque, que fue finalmente desencallado el 29 de marzo tras varios días de trabajo de draga, se encuentra anclado en un lago entre dos secciones del canal después de que un tribunal ordenara su incautación para garantizar el pago de compensaciones.

La SCA solicitó en un primer momento una compensación de más de 900 millones de dólares (unos 755 millones de euros), si bien posteriormente acordó recortarla a 550 millones de dólares (cerca de 460 millones de euros). Sin embargo, las aseguradoras del 'Ever Given' han defendido una cifra cercana a los 150 millones de dólares (alrededor de 125 millones de euros).

Las investigaciones han apuntado hasta el momento a la posible responsabilidad del capitán del 'Ever Given' por un error humano, si bien un abogado de Shoei Kisen --la empresa propietaria del buque-- ha criticado que la SCA diera permiso al barco para acceder a la vía a pesar del mal tiempo y ha agregado que "no ha demostrado ningún error por parte del barco".

El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.