Durante la tarde de este martes, 13 de julio, se ha producido uno de los momentos más impactantes de la historia de ‘Todo es mentira’. Durante su intervención en el programa de Cuatro, la youtuber cubana Dina Stars ha sido detenida mientras hablaba de la situación que atraviesa su país.

“La seguridad está fuera. Tengo que salir”, explicaba la joven desde La Habana ante una atónita Marta Flich, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo en pleno directo. “La van a detener”, comentaba Pilar Rahola.

Una amiga de Dina, que también ha participado en el programa de Mediaset, explicaba que no se podía grabar lo que estaba ocurriendo, mientras que la presentadora le pedía que acercara el micrófono para escuchar la conversación. “No te pongas en peligro, por favor”, le ha pedido.

“Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y están hablando con ella. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora”, narraba Flich.

Segundos después, Dina reaparecía en pantalla y lanzaba un mensaje: “Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, me han dicho que les acompañe”.