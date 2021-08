Turistas españoles en Atenas: "Es prácticamente imposible respirar"

Las fuerzas de seguridad griegas están luchando contra estos incendios que se han extendido principalmente por los barrios del norte de la capital. Y es que, aunque los fuegos se encuentren a 30 kilómetros de las zonas más turísticas de Atenas, el humo y las cenizas han envuelto toda la ciudad y se perciben desde lugares como el Partenón o el templo de Zeus y han hecho que muchos hayan tenido que cambiar sus planes de visitas.

Quienes visitan la Acrópolis parecen tener un único tema de conversación hoy: los incendios y cómo estos están afectando a sus visitas al país heleno. Alicia García está haciendo junto a su sobrina una ruta por distintos lugares de Grecia. "Hemos estado en las islas, ayer llegamos a Atenas y nos encontramos con esto", lamenta. Con temperaturas récord que superan los 40º desde primeras horas de la mañana "es prácticamente imposible respirar" y el turismo se ha convertido en una actividad de riesgo. "Tenemos el hotel como cuartel general, venimos, cogemos wifi y vemos lo que dice la prensa española porque no nos enteramos de nada con las noticias de aquí", explica.

Calor insoportable

Laura López también está viviendo la situación en primera persona y cuenta que ha hablado con varios atenienses que están "conmocionados" por lo que está ocurriendo en la ciudad. Sin embargo, señala que no se ha visto especialmente afectada por las llamas. "La zona del incendio no está cerca de las zonas turísticas y, a parte del olor a humo y el aire un poco turbio, no nos hemos visto afectados", comenta.

Esther Batista viaja también por el país con unas amigas y coincide con Laura en que los fuegos no le han afectado mucho ya que se ha hospedado a las afueras y ha podido visitar los principales monumentos. "No hemos estado cerca de los incendios", indica. Eso sí, recuerda que con el calor apenas han podido aguantar en la calle. "Estuvimos en la Acrópolis antes de las ocho de la mañana, pero por el agobio del tiempo que hacía y el aire, tuvimos que volver al apartamentos antes de las 10 porque era insoportable", cuenta.

Del calor en las atracciones turísticas habla también Alicia, que sostiene que, aunque ha viajado a muchos lugares, nunca ha visto nada igual. "En la Acrópolis, una señora se ha caído de un un golpe de calor", recuerda. Y es que las altas temperaturas tampoco están ayudando a la extinción de las llamas. "No me extraña que arda todo, es muy seco y con este calor...", subraya Ana, que ahora teme que tenga que cambiar sus planes de los próximos días debido a los cortes en la principales carreteras.