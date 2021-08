A medida que los talibanes han tomado el control del país, Afganistán se ha convertido nuevamente en un lugar extremadamente peligroso para ser mujer. Ya son múltiples las restricciones y prohibiciones que se han impuesto sobre el colectivo femenino, y estas implican un retroceso de los avances parciales y frágiles de los últimos 20 años.

Para denunciar la situación y visibilizarla, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) ha publicado una lista que "ofrece solo un breve vistazo de las vidas infernales que las mujeres afganas se ven obligadas a llevar bajo los talibanes". En este afirman lo siguiente: "Los talibanes tratan a las mujeres peor que a los animales". "Mientras declaran ilegal encarcelar a aves y animales enjaulados, encarcelan a las mujeres afganas dentro de las paredes de su casa". "Las mujeres no tienen importancia a los ojos de los talibanes a menos que se ocupen de la gestación de niños, la satisfacción de las necesidades sexuales masculinas o las tareas domésticas penosas diarias". "Los jehadis nos estaban matando con pistolas y espadas, pero los talibanes nos están matando con algodón".

La lista de prohibiciones

Prohibición total de trabajar fuera del hogar. Solo unas pocas doctoras y enfermeras pueden trabajar en algunos hospitales de Kabul. Pero todas las otras profesiones quedan restringidas a los hombres Prohibición total de la actividad de las mujeres fuera del hogar a menos que estén acompañadas de un mahram (pariente masculino cercano, como padre, hermano o esposo) Prohibición de tratar con comerciantes masculinos Prohibición de que sean atendidas por médicos varones Prohibición de que estudien en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. (Los talibanes han convertido las escuelas de niñas en seminarios religiosos) Obligación de usar un velo largo (burka), que las cubra de la cabeza a los pies Se azotará, golpeará e insultará a las mujeres que no vayan vestidas de acuerdo con las reglas de los talibanes o las que no estén acompañadas de un mahram Si no tienen los tobillos cubiertos se les castigará con azotes en público Lapidación pública a las mujeres acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio (los dos amantes son apedreados bajo esta regla) Prohibición del uso de cosméticos. (A muchas mujeres con las uñas pintadas se les han cortado los dedos) Prohibición de que las mujeres hablen o estrechen la mano de hombres que no sean mahram Prohibición a las mujeres de reír a carcajadas. (Ningún extraño debería escuchar la voz de una mujer) Prohibición a las mujeres de usar zapatos de tacón, que producirían sonido al caminar (un hombre no debe escuchar los pasos de una mujer) Prohibición a las mujeres de viajar en taxi sin mahram Prohibición de la presencia de mujeres en radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo Prohibición de que las mujeres practiquen deportes o ingresen a un centro o club deportivo Prohibición a las mujeres de andar en bicicleta o motocicleta, incluso con sus mahrams Prohibición de que las mujeres usen ropa de colores brillantes. En términos de los talibanes, estos son "colores sexualmente atractivos" Prohibición de que las mujeres se reúnan para ocasiones festivas como los Eids, o con fines recreativos Prohibición a las mujeres de lavar ropa junto a ríos o en lugares públicos Modificación de todos los topónimos incluida la palabra "mujeres". Por ejemplo, "jardín de mujeres" ha pasado a llamarse "jardín de primavera" Prohibición de que las mujeres aparezcan en los balcones de sus apartamentos o casas Pintura obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres no se vean desde el exterior de sus casas Prohibición de que los sastres masculinos tomen medidas de mujeres o cosan ropa de mujer Prohibición de baños públicos femeninos Prohibición a hombres y mujeres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses públicos ahora han sido designados "solo para hombres" (o "solo para mujeres") Prohibición de pantalones acampanados (anchos), incluso debajo de un burka. Prohibición de fotografiar o filmar mujeres Prohibición de fotografías de mujeres impresas en periódicos y libros, o colgadas en las paredes de casas y tiendas

Conducta obligada

Aparte de las prohibiciones casi infinitas, los talibanes han puesto condiciones estrictas sobre el uso del velo: debe cubrir todo el cuerpo, la roba no debe ser delgada ni decorada o colorida, tampoco puede ser estrecha ni ajustada -para evitar que se marque la silueta.

También se les han impuesto otras condiciones como no perfumarse, no usar adornos, no usar ropa que se parezca a la de los hombres o a la de las mujeres no musulmanas, no usar prendas que produzcan sonido, no caminar en medio de las calles, no salir de su casa sin el permiso de su esposo, no hablar ni mirar hombres extraños y hablar en voz baja y sin reír.