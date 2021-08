Habla un afgano que ayudó a militares asturianos: "Quiero salir con mi familia pero no me llaman"

“Estamos esperando en casa a que nos avisen para salir”, narra Massoud (nombre ficticio para guardar su anonimato por su seguridad). Es profesor en Afganistán y está viendo cómo su país se hunde “en el caos y el miedo”. Desde que los talibanes tomasen la capital y se hicieran con el control de la nación, vive cada día a la espera de una llamada en la que le indiquen que él y su familia podrán irse de Afganistán a España. “Todavía no se han puesto en contacto conmigo para salir; queremos irnos, pero no me han llamado”, lamenta. Así que ni siquiera sabe si su nombre está en las listas de evacuación.

Durante años colaboró con el equipo de Cooperación Cívico-Militar (Cimic) e hizo buenas migas con algunos militares asturianos que fallecieron en el accidente del Yak-42: Antonio Novo Ferreiro, Jesús Mariano Piñán del Blanco y Joaquín Álvarez Vega. “Entonces había mucha más seguridad. Tuve mucha amistad con ellos –los militares–, salíamos con los coches para pasear por las calles, ayudamos a niños y niñas en las escuelas… Antonio Novo daba clases de español en la universidad”, relata el afgano. Y añade: “Incluso invitamos a algunos a comer en casa”. “En 2005, algunos compañeros salieron a otra ciudad de Afganistán para seguir ayudando, pero yo me quedé. No quise dejar a mis alumnos sin profesor”, explica.

Actualmente, vive con seis personas más en la casa: su mujer, sus cuatro hijos y un yerno. Todos ellos, con estudios superiores o en proceso de tenerlos, salvo la más pequeña, que tendría que empezarlos dentro de poco. “Siempre los he animado a estudiar, pero ahora no sabemos si podrá hacerlo porque los talibanes no quieren que las mujeres estudien”, lamenta el afgano.

Otro de sus hijos incluso se fue a otro país asiático para encaminar su futuro. “Hace mucho que no podemos vernos. Gracias a la webcam, sí, pero desde la pandemia no ha podido viajar ni salir de allí. Y ahora está muy preocupado”, cuenta el profesor.

La situación que se ha desatado en el país ha provocado que muchos afganos quieran salir del territorio y los gobiernos de otros países, como España, están elaborando listas de colaboradores para poder sacarlos de allí. “Llegar al aeropuerto es imposible. Los talibanes han puesto barricadas y mucha gente no tiene la documentación necesaria para viajar. No solo es complicado, también es muy peligroso”, explica el docente. La zona está controlada, como otras muchas, por los extremistas, pero la desesperación de la gente por salir de allí y “tener un futuro mejor” está llevando a multitud de afganos a intentarlo. Ni él ni su familia han probado a acercarse al aeropuerto porque siguen esperando “una vía segura para acceder”.

“Tengo constancia de que hay personas heridas y no quiero que eso le pase a mi familia, así que sigo esperando a que desde España nos ayuden”, afirma casi con tono de súplica quien en su día ayudó allí a españoles y confía en que, ahora, España no le falle.

“Mantengo contacto con la Embajada española, hemos tenido siempre muy buena relación y nos han invitado muchas veces”, expone el afgano. Por eso ahora pide una ayuda “urgente”. “Tengo miedo porque no sé qué pasaría si supiesen que trabajé con el Ejército español, tengo miedo por mi familia”, relata. Hasta el momento, dos aviones han realizado la evacuación de españoles y colaboradores afganos. “Algunos ya han salido. Un compañero que también trabajó con militares salió la noche anterior. Me alegro, lo importante es que la gente empiece a salir y puedan empezar de cero”, dice quien espera ser uno de los que entren, junto con su familia, en los planes de evacuación.

Con la desesperación que vive por tener que dejar su trabajo en su país por su seguridad y la de su familia, todavía todo le parece algo “increíble”. “Es muy difícil de explicar y de entender”, sentencia. “Es todo política y lo sufren los civiles”, cuenta el afgano. Y añade: “A partir de ahora no sabemos qué va a pasar, el futuro es oscuro”.

El Ministerio, sin contestar

María Menéndez Cañedo, viuda de Antonio Novo Ferreiro, uno de los militares asturianos con los que tuvo tanta relación, denuncia su situación con fuerza. “Llevo toda la semana llamando para saber si su nombre está en las listas. He hablado muchas veces con el Ministerio de Defensa y nunca tienen respuesta”, lamenta.

“Era muy amigo de Toño (Novo Ferreiro), me hablaba de él a todas horas. Decía que era muy buena gente y muy válido. Temo por él porque es uno de los más importantes, de los que más nos apoyó”, señala Menéndez, natural de Salas. Y añade: “Cuando te vas a un país así y una persona te abre las puertas de tu casa, como fue su caso, es alguien a quien no olvidas. Tengo muchas fotografías, así que me acordé de él en cuanto todo esto estalló”.

“Me parece surrealista si no está en las listas. Y es necesario que se actúe ya para que salgan de allí él y su familia”, añade la viuda asturiana. “Hago esto por él y por mi difunto marido. No me lo perdonaría nunca si no viniese a España. Y menos si no está en las listas, porque será negligencia del Ministerio de Defensa, como lo fue el accidente del avión Yak-42. No es justo que, por ser mayor, se le pueda dejar atrás”, sentencia Menéndez Cañedo. Y, de momento y pese a su insistencia, Defensa sigue sin dar noticias sobre si lo sacará de Afganistán.