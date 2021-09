La creación de una fuerza de reacción rápida europea con 5.000 soldados, capaz de coordinar operaciones como la evacuación de refugiados del aeropuerto de Kabul, no concita todavía unanimidad pero la idea ha empezado a abrirse paso entre los Veintisiete tras la caótica salida de Afganistán. “Está claro para casi todos los Estados miembros que necesitamos mejorar nuestra capacidad para actuar de forma autónoma cuando y donde sea necesario. No hay alternativa. Si queremos actuar autónomamente y no depender de las elecciones de otros, aunque sean amigos y aliados, tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades”, ha resumido el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, era la reunión informal de ministros de defensa celebrada en Kranj (Eslovenia).

La idea forma forma parte de la ‘Brújula estratégica’ (Strategic compass en su denominación en inglés), el documento llamado a servir de guía militar de la UE para definir futuras amenazas, objetivos y ambiciones en materia de defensa. “No todos compartimos la misma visión del mundo ni tenemos la misma cultura. Esto requiere tiempo”, ha reconocido Borrell que confía no obstante en ver aprobado un primer borrador del documento el próximo 16 de noviembre.

“Espero que la discusión que hemos empezado sobre la brújula estratégica haya creado el suficiente entendimiento como para movilizar la voluntad de los Estados miembros”, ha añadido subrayando que Joe Biden, bajo cuya batuta se ha producido la salida definitiva de Afganistán, es el tercer presidente -tras Donald Trump y Barack Obama- que ha advertidos de que Estados Unidos se está desentendiendo de los conflictos del mundo. “Es una advertencia a los europeos, una llamada atención a que asuman sus responsabilidades”, opina.

Durante la reunión Alemania ha planteado la posibilidad de activar el artículo 44 del Tratado, que prevé la posibilidad de formar coaliciones de países voluntarios. Una idea que Borrell se ha comprometido a explorar aunque ha recordado que está vía también requiere la unanimidad. “Hay menos requisitos en términos de implementación porque no todos tienen que participar pero tiene que haber una decisión unánime”, ha recordado.