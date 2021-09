El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado este lunes que se compromete a realizar "rápidamente" una investigación sobre unas imágenes "extremadamente preocupantes" en las que se ve a agentes fronterizos a caballo dispersando a migrantes haitianos de forma agresiva.

Durante este fin de semana, los medios de comunicación desplazados a la frontera entre Estados Unidos y México cerca de la ciudad de Del Río, donde se encuentra el asentamiento de migrantes haitianos, han capturado imágenes en las que se observa a oficiales de la Patrulla Fronteriza montando a caballo y persiguiendo a los migrantes que habían cruzado a territorio estadounidense, apunta la cadena CBS News.

En algunas de estas imágenes se puede ver a la Patrulla capturando a los ciudadanos haitianos con lazos, algo sobre lo que se le ha preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien, en rueda de prensa, ha calificado estos hechos como "horribles".

"He visto algunas de las imágenes. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero no tengo detalles adicionales", ha dicho Psaki, quien ha defendido que los agentes que han realizado estas prácticas "nunca deberían poder volver a hacerlo".

Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha defendió el uso de patrullas a caballo, pero ha informado de que el Departamento investigará lo sucedido.

Del mismo modo, el Departamento de Seguridad Nacional, en unas publicaciones en Twitter, ha remarcado que "no tolera el abuso de los migrantes" bajo su custodia y que la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza está investigando el incidente.

"El secretario Mayorkas ha ordenado que el personal de la Oficina de Responsabilidad Profesional esté presente en el lugar a tiempo completo para garantizar que las responsabilidades del personal del Departamento de Seguridad Nacional se ejecutan de manera coherente con las políticas y la capacitación aplicables y los valores del Departamento", ha apuntado.