El Papa ha pedido oraciones por la personas que sufren "depresión" y se sienten "desbordadas por el ritmo de la vida actual" al tiempo que ha instado a escucharlas "simplemente en silencio" porque "no hay receta" y no se puede ir a decir a una persona "no, la vida no es así".

"Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas veces escuchando simplemente en silencio porque no podemos ir a decirle a una persona: No, la vida no es así. Escúchame, yo te doy la receta. No hay receta", ha asegurado el Pontífice en el vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa que como cada mes publica la intención de oración para el mes de noviembre.

En esta ocasión, el Papa se ha focalizado en el estrés y el fuerte agotamiento mental, emocional y afectivo que atraviesan muchas personas.

Esta edición de el Video del Papa ha contado con el apoyo de la Association of Catholic Mental Health Ministers (Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental), una asociación que brinda apoyo espiritual a personas que padecen alguna enfermedad mental y fomenta acciones para prevenir cualquier tipo de discriminación que les impida participar plenamente de la vida de la Iglesia.

El Papa evidencia cómo en los procesos de depresión "la tristeza, la apatía y el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas". Así, considera que, además del "imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz", también las palabras de Jesús "ayudan". "Me viene a la mente y al corazón: Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida", ha concluido.