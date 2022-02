Hace tan solo unas semanas que Facebook, como empresa, cambió de nombre: ahora se llama Meta. Pues bien, la empresa estadounidense ha amenazado con cerrar Facebook e Instagram en todos los países miembros de la Unión Europea. Y esto, ¿por qué? Porque el gigante de Internet quiere poder transferir los datos de los todos usuarios europeos a Estados Unidos.

De hecho, Meta Platforms culpa a la legislación europea de las "operaciones críticas de la empresa". Y es que las leyes y la regulación de la UE protege más los datos de los usuarios a raíz de la solicitud de un usuario, que pidió que sus datos no se transfirieran a ningún otro servidor porque la empresa no cumplía sus garantías de protección de la información.

Mas concretamente, Meta ha exigido un "nuevo marco de transferencia transatlántica de datos", y ha asegurado que, en el caso de que no se adopte no podrán "seguir recurriendo a las cláusulas contractuales estándar o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa".