Europa ha cerrado su cielo a cualquier vuelo ruso. El espacio aéreo europeo está blindado desde ahora contra cualquier vuelo comercial, militar o privado operado por el gobierno ruso, cualquier particular ruso o cualquier compañía rusa. La decisión tomada en el seno de la UE supone un paso más en el aislamiento a Rusia puesto en marcha por los países miembros tras el ataque masivo y la invasión lanzada por el Kremlin contra Ucrania.

El cierre y veto a las aerolíneas rusas se suma al bloqueo financiero aprobado el domingo también por Europa. Los países miembros han decidido bloquear la mitad de los fondos del banco central ruso y expulsar a algunos de los principales bancos del país del sistema internacional de transferencias bancarias. Sin embargo, la decisión de cerrar el cielo europeo a aviones ruso tiene muchas implicaciones.

Europa corta la mayoría de sus conexiones con Rusia por aire, concretamente aquellas operadas por compañías rusas. Actualmente, y según datos del ministerio, dos aerolíneas rusas, Aeroflot y Siberia Airlines, operan vuelos directos entre Moscú y Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Las suspensión de estas conexiones supone de facto cortar las conexiones aéreas con Rusia. Aunque la medida solo afecta a las aerolíneas rusas, lo cierto es que durante los últimos meses cada vez menos aerolíneas europeas conectan España y Rusia y desde Aena explican que la decisión de la UE traerá consigo una medida de reciprocidad por parte de las autoridades rusas, por lo que se espera que en las próximas horas sea el Kremlin quien prohíba la entrada de vuelos europeos al espacio aéreo ruso.

Vuelos contratados por aerolíneas rusas

En cualquier caso, los pasajeros que tengan vuelos contratados no podrán viajar. La medida afecta tanto a los ciudadanos rusos que ahora mismo estén en España y quieran volver a su país como cualquier español que tenga previsto un viaje a Rusia, tanto por turismo como por negocios. Las opciones para llegar a Rusia son realmente escasas, por lo menos de forma directa, puesto que ninguna aerolínea rusa puede operar dentro del espacio europeo. Una opción sería viajar hasta un país próximo, como Polonia, y completar desde allí el viaje por carretera.

Sin embargo, qué sucede con los viajes que ya esté comprados. En este sentido, Aena explica que debe ser la propia aerolínea quien asuma los costes y devuelva el importe de los pasajes a quien no pueda viajar. No obstante, y en caso de que la aerolínea no se haga cargo, Aena recuerda que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea acabaría haciéndose cargo de los costes de cancelación.