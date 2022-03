Járkov, en el centro de los ataques de Rusia: "Esto es una guerra de odio"

Járkov, la segunda ciudad ucraniana, vive sus horas más dramáticas bajo el fuego ruso desde que Moscú se lanzara el martes al asedio de las grandes ciudades. La Plaza de la Libertad, su emblema, ha sido parcialmente destruida y en la ciudad se hace un pesado silencio durante los respiros que dejan el vuelo rasante de los aviones. Solo algunas personas se atreven a salir a la calle en estos momentos de calma para ir a aprovisionarse a la farmacia, o comprobar el estado de su negocio.

La parte norte de la plaza está totalmente destruida. Desolada, mientras contempla el paisaje a su alrededor, Olga Vokova, una voluntaria nos dice: "Esta no es guerra económica ni política: es una guerra de odio. Putin odia a los ucranianos e intenta transmitir ese odio a los rusos". Muy cerca suyo, Ismail Ignatiev, propietario de una tienda destruida se queja: "Han destruido mi tienda, no sé cuanto dinero he perdido. Voy a entregar todo lo que me queda para la ayuda".

Paracaidistas de Rusia han aterrizado la madrugada de este miércoles en la ciudad , que está aún bajo control ucraniano, si bien los soldados rusos han tomado la estación de tren y el puerto fluvial, según el alcalde, Igor Kolykhayev. "Un grupo de paracaidistas rusos aterrizó en Járkov", señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram. Pero la ofensiva rusa avanza simultáneamente por todo país, especialmente en las grandes ciudades. Hay combates en la capital, Kiev, donde las tropas invasoras se disputan el aeropuerto y la estratégica torre de comunicaciones ha sido bombardeada con un balance de, al menos, cinco muertos. En las afueras de la capital, han desplegado tanques y artillería.

Además, las tropas rusas aseguran haber tomado la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. La ciudad de Mariúpol, en la región prorrusa del Donbás, está siendo atacada. La autoridad local asegura que los rusos están bombardeando objetivos civiles como viviendas y hospitales.

En el caso de Járkov, la segunda ciudad rusa, "los ocupantes atacaron el hospital, el Centro Clínico Médico Militar de la Región Norte" y estalló una batalla entre los invasores y los defensores ucranianos, según el alcalde de la localidad para añadir que, actualmente, la ciudad está tranquila, pero se escuchan disparos de vez en cuando.

16 personas muertas

Járkov, ubicada a escasos kilómetros de la frontera rusa, sufrió ayer un importante ataque de Rusia, que dejaron al menos 16 muertos y más de 40 heridos.

El objetivo de uno de los ataques fue la sede de la Administración regional, denunció el asesor del Ministerio del Interior Antón Gerashchenko. El segundo bombardeo se registró en un edificio de viviendas, según el Servicio Estatal de Emergencias, y causó 8 muertos y 6 heridos.

1,4 millones de habitantes

Járkov tiene 1,4 millones de habitantes, está ubicada cerca de la frontera y cuenta con una amplia población rusoparlante, fue blanco de bombardeos lanzados en la víspera, que causaron víctimas civiles y que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski describió como "crímenes de guerra".

"Prácticamente no quedan áreas en Jarkov donde no hayan impactado proyectiles de artillería", señaló en Telegram el asesor del ministerio de Interior.