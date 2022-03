Él ruso, ella ucraniana: "Occidente ha sido demasiado complaciente con Putin"

Él, ruso, explica que siempre le ha reprochado a su esposa, ucraniana, ser una exagerada al opinar de Putin y sus intenciones. "Ahora veo que no exageraba en absoluto", reconoce sin ápice de resistencia, Guerassim Voronkov, de 68 años, músico y director de orquesta en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante más de 30 años. Asiente Ala Voronkova, de 61 años, reputada violinista. La pareja mixta residente en Barcelona, que comparte la sorpresa y el horror por la invasión rusa de Ucrania, va a echar mano de lo que mejor sabe hacer para sentirse útiles ante el sinsentido de la guerra. Han reclutado a una quincena de músicos de distintas nacionalidades que esta tarde tocarán en el Oratorio de Sant Josep Neri, en el barrio de Gràcia de Barcelona, en un concierto cuya recaudación será destinada a los damnificados de la guerra. Habrá más convocatorias de las mismas características.

Se conocieron, siendo ambos violinistas, en el Teatro Bolshoi de Moscú. "Ella nunca me daba los buenos días porque siempre estaba absorta en sus cavilaciones", rememora Guerassim. Para ella, entre risas, completar la historia: "Entonces decidió que se casaría conmigo para que le tuviera que dar los buenos días cada día". Ya siendo una familia con dos hijas de cuatro y ocho años, salieron de la capital rusa justo al día siguiente del golpe de Estado fallido contra Mijail Gorbachov de 1991 para venir a vivir a España.

A él le ha sorprendido profundamente cómo han evolucionado los acontecimientos. A ella, no. "Cuando se anexionó Crimea en el 2015 -dice Ala-, dije que Putin era una mezcla explosiva entre Stalin y Hitler y me tacharon de exagerada". "Pero aquello le salió gratis, no tuvo repercusión ninguna más allá de unas sanciones que no le hicieron reconsiderar nada", expresa la violinista para añadir: "Occidente ha sido demasiado permisivo con Putin y, si con Crimea hubieran actuado de forma contundente, hoy no estaríamos en el punto en el que estamos". "Mekel ha sido siempre la sirvienta de Putin", dice y la ayuda que presta Occidente no es suficiente, las sanciones no son suficientes.

Impacto por la desintegración de la URSS

Guerassim cuenta cómo para él, ruso, fue un impacto la desintegración de la URSS. "Pero, poco a poco, me fui acostumbrando hasta considerar todas las exrepúblicas países soberanos", rememora. El director de orquesta, que ahora da clases en una universidad colombiana, considera que, si en algún momento, Rusia llevó camino de ser una democracia plena, fue en la década de los 90. "Rusia ha retrocedido muchos años en pocos días", asegura para añadir que la obsesión de Putin es retomar el concepto de "imperio ruso". "Siento dolor y vergüenza por mi país", afirma, contundente.

Ala enaltece el valor de sus compatriotas ucranianos. "Me cuentan los míos que bombardean escuelas y hospitales", asegura para añádir: "Son héroes, son patriotas". Cada vez que habla con los suyos por teléfono en Kiev y oye las sirenas antiaéreas, la tienen que consolar a ella, dice. "Putin es un enfermo mental y estar en manos de un loco es muy peligroso", sentencia sin atreverse a pronosticar hacia dónde van a derivar los acontecimientos. El ucraniano es muy pacífico hasta que le atacan, asegura la violinista para añadir: "Entonces nos convertimos en leones, en patriotas".

Al acabar la acalorada conversación interpretan 'Romanza', de Glier, y la bella pieza diluye la tensión de las reflexiones alrededor de la guerra y la muerte. Él, ruso, al piano, ella, ucraniana, al violín.