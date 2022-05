Elon Musk permitirá el regreso de Donald Trump a Twitter. El magnate tecnológico, en proceso para hacerse con el control total de la red social, ha explicado este martes que revertirá el veto impuesto hace más de un año al expresidente de los Estados Unidos.

"Creo que fue una decisión moralmente mala, para ser claros, y tonta en extremo", ha asegurado Musk, en el marco de un evento sobre el Futuro del Automóvil organizado por el 'Financial Times'. "Fue un error. Alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz".

La cuenta del líder republicano fue bloqueada por la plataforma después que la utilizara para alentar a la insurrección de una turba de sus seguidores contra el Capitolio de Washington, un asalto a la democracia de EEUU con la que se pretendía frenar por la fuerza la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.