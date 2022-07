Pekka Toveri, exjefe de la inteligencia militar finlandesa: "Occidente ha creado al monstruo de Putin"

El mayor general Pekka Toveri (Kankaapäa, Finlandia, 1961) lleva toda su vida adulta pensando en Rusia. "Hemos librado más de 40 guerras con ellos en los últimos mil años", dice frente a las aguas del golfo de Finlandia. Antiguo jefe de la inteligencia militar finlandesa, y antes agregado militar en Washington y Canberra, Toveri, ya retirado, atiende a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, desde un café de Helsinki.

Finlandia tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, más que ningún otro país de la UE. ¿Es posible defender esa frontera?

Piense que cerca del 90% es naturaleza salvaje: bosques, zonas pantanosas y muy pocas carreteras. Si alguien es lo suficientemente estúpido para atacar desde allí estaremos felices. Sin carreteras es muy difícil cruzar con un ejército mecanizado, y nuestra gente está muy preparada para luchar en los bosques. Durante la Guerra de Invierno (1939-1940) los rusos nos sorprendieron al atacar por las carreteras del istmo de Karelia, pero nuestro ejército reaccionó rápido, las rodeó y aniquiló a media docena de sus divisiones. Las distancias son también grandes. Hemos visto en Ucrania que el Ejército ruso no tiene la logística para avanzar más de 150 kilómetros y, en el norte de Finlandia, 150 kilómetros no son nada.

Su país está en proceso de integración en la OTAN. ¿Pasarán a convertirse en una de las fronteras de un nuevo Telón de Acero?

Me temo que sí porque la confrontación con entre Rusia y Occidente continuará durante años, incluso después de que Putin muera, porque Rusia no se va a convertir en un país democrático. Seguirá siendo un país autoritario y las autocracias siempre necesitan enemigos. Occidente es un enemigo conveniente porque, por más que nos escupan y nos hostiguen, no atacaremos a Rusia y ellos los saben. Si se lo hicieran a los chinos, probablemente sería diferente.

¿Cómo cambia para Rusia el equilibrio militar con la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN? Y pienso particularmente en el mar Báltico…

Incluso sin Suecia y Finlandia en la OTAN, las posibilidades de la Armada rusa para operar en el Báltico son muy limitadas porque la Alianza tiene una abrumadora superioridad aérea en la zona. Lo mismo sucede con las fuerzas submarinas. Una vez entren en la OTAN, la capacidad rusa de operar allí será prácticamente nula. Su margen de maniobra se contará en horas en lugar de días porque podemos ver absolutamente todo lo que pasa en el Báltico. Por eso pienso que nuestra entrada en la Alianza será un factor estabilizador.

Eso hace de Kaliningrado un factor casi existencial para Rusia, ¿no es cierto? Tiene allí a la Flota del Báltico y, con Finlandia en la OTAN, ha perdido aguas neutrales.

Es cierto. Antes del ataque a Ucrania, las defensas rusas frente a Occidente estaban ancladas en tres puntos: la península de Kola (Ártico), Kaliningrado (Báltico) y Crimea (mar Negro). Son bases geográficamente lejanas de Rusia, pero tienen sistemas de misiles de larga distancia que pueden llegar hasta el Reino Unido. Esa es la idea. Profundidad estratégica. Rusia se considera una gran potencia y las grandes potencias no quieren luchar en su propio territorio. Buscan desplazar sus defensas. Durante la Guerra Fría comenzaban en la Alemania Oriental. Ahora esa profundidad estratégica se deriva de los misiles de larga distancia, con los que podrían destruir todos los puertos de Europa occidental para impedir que lleguen refuerzos para la OTAN desde Norteamérica. Todo eso suena mejor en la teoría que en la práctica, como hemos visto en Ucrania.

No parece muy impresionado por el desempeño ruso en Ucrania.

Son mucho más débiles de lo que se pensaba, especialmente en operaciones móviles. No saben maniobrar con respaldo aéreo. Funcionan a la vieja usanza, echando mano de la artillería. Bombardean durante cuatro o cinco días y luego ocupan el lugar. Su infantería apesta y no pueden entrar con ella porque los ucranianos la vapulean. Eso es lo que saben hacer, pero contra la OTAN es una mala idea. No hay que subestimar, sin embargo, a los rusos porque están aprendiendo. Como les pasó antes a otros ejércitos, extraerán lecciones y la próxima vez serán mejores en el campo de batalla.

¿Podría Finlandia convertirse en una especie de intermediario con Rusia dentro de la OTAN?

Durante la Guerra Fría siempre tratamos de escuchar sus preocupaciones y tenerlas en cuenta, no pincharles continuamente. Y probablemente ellos piensen ahora que podrán hacer escuchar su voz en la OTAN a través de Finlandia, porque está claro que no nos interesan mayores fricciones con Rusia. No queremos otra guerra con ellos. Hemos librado unas 40 en los últimos mil años.

¿Cuál cree que es el objetivo último de Putin más allá de Ucrania?

Putin es la clase de dictador más peligroso, porque es un dictador con un plan. Y ese plan es el Imperio Ruso. Rusia nunca ha sido un imperio sin Ucrania, de modo que el primer paso es conquistarla. Para él, además, es una cuestión personal porque los ucranianos se deshicieron de Viktor Yanukovich, el presidente que Putin había elegido para alejar a Ucrania de Occidente e integrarla en su coalición euroasiática. Como castigo, Rusia tomó Crimea y puso en marcha la guerra en el Donbás, pero durante ocho años los ucranianos han luchado sin rendirse. De ahí que Putin quiera acabar con Ucrania como nación independiente sin importarle el coste.

Para rehacer el imperio tendría que recuperar Polonia, los Bálticos, Moldavia…

Creo que inicialmente sus ambiciones no son tan grandilocuentes. Piensa más en los buenos tiempos de la URSS. Quiere a Ucrania y, aunque también le gustarían los Bálticos, tiene a la OTAN protegiéndolos. De modo que quizá opte por Moldavia. En sus sueños querría ver a la OTAN fracasar y a EEUU salir de Europa, pero eso no va a pasar.

¿Cómo se puede acabar la guerra de Ucrania?

Putin está aquí en una posición más fuerte. Se metió en este lío porque piensa que Occidente es débil y no reacciona cuando Rusia ataca. Antes de la guerra, el respaldo popular a Zelenski rondaba el 30% y solo el 40% de los ucranianos decía estar dispuestos a defender a su país. También vio cómo los líderes occidentales peregrinaban a Moscú para rogarle por favor que no atacara. De modo que pensó que iba a ser fácil, por lo que debe de estar ahora muy decepcionado. Pero también sabe que los políticos occidentales no pueden aguantar guerras largas y, tarde o temprano, el apoyo empezará a caer. Menos armas, menos dinero y más presión a los ucranianos para rendirse o llegar a un acuerdo.

¿Entonces?

Llegados a este punto, creo que Putin se conformará con quedarse con el sur y el este de Ucrania y declarar un alto el fuego. Eso sería suficiente para cantar victoria, pero no se va a acabar ahí. Ucrania se convertirá en un nuevo conflicto congelado, Putin reconstruirá su Ejército y, si sigue vivo, volverá años después. Los ucranianos lo saben, y por eso no quieren firmar la paz ahora y piden todas las armas posibles, porque en un par de meses el péndulo favorecerá a Rusia. Putin sigue ingresando mucho dinero por los hidrocarburos y, aunque los rusos lo están pasando mal, sabe que no se levantarán. En cambio, sabe que la inflación y los efectos colaterales en Occidente empujaran a sus Gobiernos a presionar para un acuerdo de paz.

Las grandes potencias siguen teniendo zonas de influencia por más que pocos quieran reconocerlo. ¿Cuánto ha trabajado EEUU en los últimos años para sacar a Ucrania de la órbita rusa?

Aquí hay un dilema. De acuerdo con nuestros valores occidentales, los pueblos pueden elegir su camino y lo vimos cuando la URSS se desmoronó. Es verdad que los norteamericanos fueron un poco odiosos con los rusos en los 90 y 2000. Pensaban que eran débiles y que no debíamos preocuparnos por ellos, pero para todas esas naciones esclavizadas por los soviéticos la búsqueda de protección frente a Rusia fue un imperativo.

Ucrania ha desatado el rearme de Europa. ¿Cuánto debería preocuparnos dada nuestra trágica historia?

Mi principal preocupación es que nos rindamos y dejemos que Rusia haga lo que quiere. Si Putin puede tomar parte de Ucrania, entenderá que ese es el camino y, una vez reconstruya su ejército, volverá a la carga. Este no sería el final sino el principio de unos conflictos potencialmente peores. Esto se parece de algún modo a los años 30 porque los países occidentales no frenaron a Hitler a tiempo. Y Putin está ahora lanzado.

¿No le preocupa el rearme?

Los rusos solo respetan la fuerza. Es una pérdida de tiempo negociar con ellos si no lo haces desde una posición de fuerza. Hay que decirles: "Si no cumples, te vamos a romper". Putin ha jugado al póquer sin cartas desde hace 25 años porque Occidente no quiere la confrontación. No hemos querido hacerle la vida difícil. Nosotros hemos creado el monstruo de Putin. Ha asesinado a gente en Europa a diestra y siniestra. Se ha involucrado en actividades criminales y casi no hemos levantado la voz. Por eso tenemos que construir una fuerza imponente para que entiendan que no hay nada que ganar en este juego. Y eso que son una nación en declive: una gasolinera dirigida por la mafia, como decía nuestro expresidente Martti Ahtisaari.