El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció este viernes que no que ha aceptado la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, que había puesto su cargo a disposición del mandatario y que, según afirmó el jefe de Estado, se ha comprometido a continuar en el cargo. "No he aceptado la renuncia del premier, Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país", escribió Castillo en un escueto mensaje en Twitter.

En caso de haber abandonado el cargo, Torres sería el cuarto primer ministro en un año que dejaba el puesto. El político presentó su renuncia el pasado miércoles "por razones personales", si bien, al no tener carácter irrevocable, estaba condicionada a que el jefe de Estado la aceptara. "Me retiro del cargo después de haber servido, conjuntamente con usted, a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica", señaló Torres en su carta de renuncia. En caso de que el primer ministro renuncie, todos los integrantes del gabinete deben hacerlo también y corresponde al presidente nombrar un nuevo Gobierno. Este jueves, Castillo anunció a su salida de la sede del Ministerio Público, donde el mandatario acudió citado por la Fiscalía para prestar su testimonio sobre una investigación en su contra por varios ascensos policiales y militares, que este viernes tomaría juramento al nuevo gabinete. Desde entonces, se barajaban varios nombres como posibles sucesores de Torres en los medios locales que incluían a ministros más centristas o progresistas, así como opciones más cercanas al presidente. Pero con el rechazo de la renuncia del premier se generó confusión, porque, al permanecer este en su cargo, no es necesario que nombre un nuevo gabinete, si bien puede cambiar ministros. Con esta decisión, Castillo evita pasar por el voto de confianza que el Congreso tenía que emitir para que el nuevo gabinete fuese aprobado, algo que se consideraba complicado por el amplio rechazo que tiene en el Parlamento.