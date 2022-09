Antonio Tajani: "La UE y la OTAN son las líneas rojas para pactar con Meloni"

Va de prisa pero quiere hablar. Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo y hoy cara visible de Forza Italia, el partido centroderechista de Silvio Berlusconi, atiende a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, cuando faltan pocas horas para el mitin de cierre de la crispada campaña del bloque conservador. Ha concedido muchas entrevistas en estos días, presentándose a menudo como la fuerza que garantizará que Giorgia Meloni, la líder del posfascista Hermanos de Italia, y Matteo Salvini, el de la Liga, no se salgan del guion europeo después de las elecciones que Italia celebra de este domingo. De ahí su relevancia. Aunque la incógnita permanezca.

Ha dicho que Forza Italia garantizará la moderación en un eventual Gobierno de Meloni y Salvini. ¿Cómo lo harán?

Defenderemos siempre a Europa, la relación fuerte con Estados Unidos, nuestra participación en la OTAN, el derecho de los ucranianos a defenderse. Somos miembros del Partido Popular Europeo (PPE), eso ya es una garantía en sí.

¿Tendrán ministerios de peso?

No lo sé. Primero tenemos que ganar las elecciones.

¿Cuáles son las líneas rojas por las que abandonarían a Salvini y Meloni?

Existe un programa común que hemos firmado. Somos parte de este bloque por lo que está escrito ahí. No nos alejaremos de ese programa y no creo que nuestros aliados lo harán. Lo ha dicho la señora Meloni, lo ha dicho Salvini. Europa, la OTAN y EEUU son nuestras líneas rojas.

¿Continuarán en la senda de la agenda de Draghi?

No existe una agenda de Draghi. Él ha llevado adelante un trabajo. Lo primero para nosotros es defender los salarios de los trabajadores, las pensiones, poner un techo al precio del gas y reducir el coste de la energía. Lo tenemos que resolver a nivel italiano y europeo. Hay que controlar mejor la bolsa (donde se negocia el precio del gas) de Ámsterdam.

¿A nivel interno, hay alguna línea roja que no cruzarán?

Creo que (los tres partidos) compartimos las mismas posturas. Si hablamos de inmigración, lo importante es llevar adelante un plan Mashall para África, para luchar contra la crisis climática, el terrorismo, la pobreza. Esto es importante. No se pueden resolver los problemas de África con la policía. Luchar contra la inmigración ilegal, claro que sí, hay que hacerlo, a nivel europeo. Es también importante para los españoles. No podemos dejar África en manos de China.

"La política italiana no se parecerá a la de Orban. Hungría no es el modelo"

¿Qué piensa de la defensa que hace Meloni de Víktor Orban? ¿Se acercará Italia al bloque de Visegrado?

No creo que esta será la política italiana. No nos gusta la política de Orban, que cambió mucho después de que él abandonó el PPE. (Hungría) no es el modelo. También Berlusconi lo dijo. Pero, si queremos defender el estado de derecho, no podemos olvidarnos del caso del homicidio de Daphne Caruana Galizia, asesinada por personas con lazos fuertes con el Gobierno socialista de Malta. Nosotros defendemos el estado de derecho en Budapest, en Polonia, y también en otros países en los que hay gobiernos socialistas.

¿Qué piensa de los lazos que tienen Salvini y Meloni con el trumpismo?

Creo que ahora eso no es algo relevante. Para nosotros es importante es ser garantía para Europa y Estados Unidos.

¿No se preocupa cuando sus aliados hablan de primacía del interés nacional italiano?

Lo que interesa a Italia, interesa a Europa. Italia es parte integrante de Europa. Y Europa no es solo Francia y Alemania. Defender la gastronomía mediterránea es importante. Nosotros también estamos en contra del (etiquetado para alimentos) Nutri Score, como los españoles. Es un daño que se hace a la agricultura europea. Defender los intereses nacionales no es estar en contra de Europa. Hay que poner estos asuntos sobre la mesa, discutir y encontrar un acuerdo.

Los tres partidos de su coalición pertenecen a familias europeas distintas. ¿Esto no provocará algún cortocircuito?

Ya sabemos que es así. Es una coalición, no un partido único. Es una coalición que nace así por la ley electoral italiana.

¿Por eso se alió con la extrema derecha?

No creo que Salvini y Meloni sean extrema derecha. Y no entiendo por qué se preocupan por esto cuando Podemos hace manifestaciones contra la OTAN en Madrid.

"Sin Forza Italia, ni Meloni ni Salvini podrán formar Gobierno"

Algunos analistas dicen que el objetivo de Meloni es hacerse con Forza Italia. ¿Aceptaría una fusión?

Es muy difícil que se hagan con Forza Italia… (se ríe) Somos el PPE en Italia y no hay otros que puedan ocupar este puesto. No existe la posibilidad de una fusión. Eso no acontecerá ni hoy ni mañana. Nosotros somos como el Partido Popular español y la Unión Demócrata Cristiana alemana. Somos diferentes y nuestros electores también lo son. También en el Parlamento italiano cada partido estará en su sitio y defenderá su identidad.

¿Qué resultado se espera para Forza Italia en estas elecciones?

Nadie lo sabe en este momento. Los sondeos son muy volátiles. Seguramente (conseguiremos) un porcentaje que nos permita ser protagonistas en Europa. No harán un Gobierno sin nosotros.

¿Está seguro de que, sin Forza Italia, Salvini y Meloni no lograrán formar Gobierno?

Estoy seguro. Sin Forza Italia, no podrán formar Gobierno.