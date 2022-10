03:48

Zelenski asegura que Ucrania "no puede ser intimidada" tras los bombardeos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que Ucrania "no puede ser intimidada" tras los bombardeos que Rusia ha llevado a cabo en Kiev y otras ciudades del país y que se han cobrado la vida de al menos 12 personas. "Ucrania no puede ser intimidada. Solo puede unirnos aún más. Ucrania no parará. (Esto sirve) solo para convencernos aún más de que los terroristas deben ser neutralizados", ha expresado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población del país.