La Inteligencia británica afirma que Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso

El jefe de la Inteligencia de Reino Unido, Jeremy Fleming, ha afirmado este martes que es posible que los países de Occidente no puedan ver venir a tiempo un ataque nuclear ruso. "Me gustaría pensar que con nuestros aliados tendríamos una buena oportunidad de detectarlo, pero, por supuesto, nunca hay garantías en este espacio", ha dicho Fleming durante una conferencia de seguridad, según ha recogido el diario británico 'The Telegraph'.