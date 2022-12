El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado este viernes a la clase política del país a "denunciar y rechazar el antisemitismo" ante los comentarios pronunciados por el rapero Kanye West, quien aseguró en la víspera que amaba a Hitler.

"Solo quiero dejar algunas cosas claras: el Holocausto sucedió. Hitler era una figura demoníaca. Y en lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo dondequiera que se esconda", ha indicado en su perfil oficial de Twitter, agregando que "el silencio es complicidad".

Estas declaraciones se producen después de que la cuenta del rapero en la citada red social haya sido suspendida tras publicar una imagen de una esvástica para reiterar lo que dijo el jueves durante una entrevista en el programa Infowars, presentado por el teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones.

"De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones", expresó.

West, también conocido como Ye, afirmó que "cada ser humano tiene algo de valor", "especialmente Hitler". "No mató a seis millones de judíos. Eso es objetivamente incorrecto", remarcó en otra parte de la entrevista con Jones.

Asimismo, también aseguró que había "muchas cosas" que le gustaban sobre Hitler y agregó además frases como "no me gusta la palabra 'maldad' al lado de (la de) los nazis" y "amo a los judíos, pero también amo a los nazis".

Los comentarios del cantante han provocado que las principales marcas asociadas con él desde hace tiempo con su música, línea de moda y negocios hayan decidido cortar lazos, movimiento que, según Ye, ha costado cientos de millones de dólares.